Alex di Amici all’Aquafan di Riccione: “Coltivate i vostri sogni e non giudicate gli altri”

Il cantautore diventato famoso al talent di Amici di Maria De Filippi, ad oggi conta più di 63milioni di streaming

Nella seconda tappa del festival Music Wave, i fan sono arrivati anche dalla Puglia e dalla Sicilia,

volando fino a Rimini, solo per ascoltare le sue canzoni e conoscerlo

“Cantare qui con questa grande piscina davanti è stranissimo e bellissimo”. Martedì 16 Luglio, la seconda tappa del festival Music Wave è stata in compagnia di Alex Wyse, uno dei cantautori più amati del talent Amici di Maria De Filippi. Ad oggi Alex conta più di 63 milioni di streaming sulle piattaforme?digitali.

In compagnia di Franky e del corpo di ballo di Aquafan, Alex ha salutato il pubblico e lanciato un messaggio: “Coltivate sempre i vostri sogni, non smettete mai di farlo. E non giudicate gli altri. Questa è la cosa più importante. Sono stato molto contento di partecipare al festival di Aquafan. Buona estate a tutti”.

Dopo il diploma alla BIMM di Londra, grazie al suo brano “Sogni al cielo” (prodotta da Katoo) Alex Wyse viene selezionato tra i concorrenti di Amici di Maria de Filippi nel 2022. “Sogni Al Cielo” diventa presto disco d’oro.

All’Aquafan Alex ha portato alcuni dei suoi più grandi successi e il suo nuovo singolo ‘Gocce di limone’ uscito poche settimane fa, e tantissimi suoi fan hanno ballato e cantato fuori e dentro la piscina, scattato anche qualche selfie al termine dell’appuntamento. C’è chi è arrivato addirittura dalla Puglia e dalle isole Sardegna e Sicilia, prendendo un aereo fino a Rimini, solo per vedere Alex: “Siamo partiti stamattina all’alba e rientriamo già in serata. Non potevamo perderci questa giornata all’Aquafan di Riccione con il nostro cantante preferito”.

Il festival Music Wave prosegue ogni martedì pomeriggio. Nella prossima tappa del 23 luglio ospite di Aquafan sarà Leo Gassmann. Cresce l’attesa del pubblico anche per il 30 luglio quando ci sarà Rosa Chemical. Poi si prosegue in agosto con la band rivelazione di Xfactor, Stunt Pilots, il 13 agosto torna all’Aquafan Cricca e ultima tappa con il Music Wave il 20 agosto con uno degli artisti più amati del momento: Il Tre.

Gli eventi in Aquafan però questa settimana non sono finiti. Venerdì 19 luglio tornano i dj emergenti dell’evento Beat Wave. Per la prima volta nella storia di Aquafan, in collaborazione con AlphaTheta, i giovani talenti delle scuole DJ italiane del network AlphaTheta/PioneerDJ si esibiscono in consolle ma sulle piattaforme aree degli scivoli. La nuova generazione djing proviene dalle tre scuole più famose d’Italia: Music Academy Rimini, NAM Milano e Mec Academy Napoli. Otto talentuosi DJ venerdì si esibiranno in quattro location uniche: dalle piattaforme aree di Strizzacool e Black Hole, passando per il Kamikaze e il Surfing Hill. E infine il rito collettivo alle 14:30 sul palco della Piscina Onde.