Alfonsine, il ristorante “Le Tradizioni di Nick” premia il suo staff con un viaggio a Barcellona

Anche quest’anno Nicola Gentile, titolare del noto ristorante “Le Tradizioni di Nick” ad Alfonsine, ha scelto di ringraziare concretamente il suo staff con un regalo speciale: un viaggio premio a Barcellona per tutti i collaboratori. Saranno circa quindici le persone coinvolte, pronte a vivere un fine settimana tra cultura, relax e spirito di squadra nella vibrante capitale catalana.

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa ribadisce la visione imprenditoriale di Gentile e della moglie Elisa Martinelli, che guidano il ristorante con un approccio centrato sulle persone. «Un’azienda cresce solo se crescono le persone che la fanno vivere», ha dichiarato Gentile. «Dietro ogni piatto, ogni servizio impeccabile, c’è l’impegno quotidiano di donne e uomini che mettono passione e talento in ciò che fanno».

Il viaggio, oltre ad essere un riconoscimento per l’impegno quotidiano, rappresenta un’occasione di condivisione e rafforzamento del gruppo, in perfetta coerenza con i valori dell’azienda, che punta su un modello familiare autentico e partecipativo.

E mentre lo staff si prepara alla partenza, è già tempo di nuove sfide: il 20 maggio aprirà a Ravenna, in zona Darsena, “Tatarenz”, il secondo punto vendita firmato Gentile. Si tratta di una pizzeria d’asporto innovativa, ma sempre fedele alla tradizione, pensata per portare lo stesso spirito e la stessa qualità anche in un nuovo format.

Con questa iniziativa, Le Tradizioni di Nick continua a distinguersi nel panorama della ristorazione romagnola, valorizzando il capitale umano come chiave per un successo sostenibile e condiviso.