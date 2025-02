Allarme furti a San Marino. Quattro colpi in poche ore, i ladri fuggono tra i campi

Nella serata di venerdì, San Marino è stata nuovamente teatro di un’ondata di furti che ha coinvolto diverse abitazioni in varie zone del territorio. I malviventi hanno agito con rapidità e precisione, prendendo di mira quattro case situate principalmente in aree periferiche, caratterizzate dalla presenza di aree verdi che facilitano la fuga.

Le incursioni si sono concentrate in tre distinte località circondate da boschi e zone non illuminate, dettagli che i ladri sembrano aver sfruttato a proprio vantaggio per agire indisturbati e dileguarsi velocemente dopo i colpi: Valdragone, Domagnano e Torraccia

Dalle prime ricostruzioni, i malviventi si sono introdotti nelle abitazioni forzando porte e finestre con strumenti da scasso. In alcuni casi, le case erano sprovviste di sistemi di allarme, mentre in altre l’impianto di sicurezza non era stato attivato. Il bottino raccolto consiste prevalentemente in denaro contante, gioielli e orologi di valore.