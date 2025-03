Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club Successi targati San Marino Tennis Club con Alex Sciutti nell’Under 10 ed Alberto Lonfernini nell’Under 12 Da sabato scatta il torneo Under 14 maschile e femminile

SAN MARINO. Alle battute finali sui campi del San Marino Tennis Club il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp. I match sono andati in scena nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio. Nei due tornei maschili si registrano vittorie di giocatori di casa, Alex Sciutti ed Alberto Lonfernini.

Nell’Under 10 maschile successo di Alex Sciutti. Il portacolori del San Marino Tennis Club ha battuto in finale Gioele Romboli (Tc Valmarecchia) per 6-3, 6-0.

Semifinali: Gioele Romboli-Diego Lombardi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile in finale Alberto Lonfernini (n.1), portacolori del San Marino Tennis Club, e Gianmaria Mussoni (Galimberti Tennis Team). Il successo è andato a Lonfernini che si è imposto per 6-2, 6-4.

Quarti: Giacomo Terenzi-Marco Fantini 6-1, 6-0, Leone Lazzara-Giacomo Rosa 3-6, 6-3, 10-7. Semifinali: Lonfernini-Giacomo Terenzi 6-0, 6-1, Mussoni (n.2)-Leone Lazzara 6-1, 6-7 (3), 10-7.

Le premiazioni sono state fatte dal consigliere del San Marino Tennis Club, Marco Benassi.

Nell’Under 10 femminile dopo Sofia Sanchi in finale anche Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni).

Under 10 femminile semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0, Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è stato Michele Moretti, direttore di gara Giuseppe Pelliccioni.

Da sabato va in scena un nuovo torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Sono 30 i giocatori al via. Nell’Under 14 maschile primo tabellone Nc con teste di serie assegnate nell’ordine a Zeno Zani, Natan Cedioli e Pietro Fabbri. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Federico Attanasio, Alessandro Casanova e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Beatrice Zamboni, n.2 Giorgia Muratori.