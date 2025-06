ALLEANZA RIFORMISTA. “Il ritorno dei nostri ragazzi: San Marino celebra un trionfo storico”

Oggi tornano a casa, tra gli abbracci, i sorrisi, l’orgoglio di un’intera Repubblica. Tornano con il cuore pieno di emozioni e con 31 medaglie al collo: il miglior risultato di sempre conquistato ai Giochi dei Piccoli Stati fuori dai nostri confini. Hanno compiuto qualcosa di straordinario: non solo per i numeri, ma per lo spirito, la forza e la passione con cui hanno rappresentato San Marino ad Andorra 2025. I nostri ragazzi hanno dimostrato che la nostra piccola Repubblica ha un cuore sportivo immenso.

Ci avete fatto emozionare.

Ci avete fatto sentire parte di qualcosa di grande.

Ci avete fatto credere, una volta di più, che con impegno e passione tutto è possibile.

Un grazie sentito anche al Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, che ha accompagnato la delegazione e ha saputo esprimere al meglio il significato profondo di questo risultato. Le sue parole racchiudono il senso di orgoglio e responsabilità che questo successo lascia in eredità: «Abbiamo sfidato Paesi ben più grandi per territorio e per popolazione — fino a 40 volte più grandi — e abbiamo fatto valere il cuore, il talento e la preparazione dei nostri atleti. Ora tocca alla politica: investire nello sport è una priorità. Perché lo sport educa, unisce, forma cittadini e orgoglio nazionale.»

Condividiamo e rilanciamo con forza questo messaggio: investire nello sport deve essere una priorità per il Paese. Lo sport è scuola di vita, è palestra di cittadinanza attiva, è veicolo di coesione sociale e di orgoglio per l’intera comunità. È nostro dovere sostenere questo impegno, potenziando politiche pubbliche che valorizzino il movimento sportivo in ogni sua forma.

A voi atleti, ai tecnici, alle famiglie, a chi ha lavorato dietro le quinte, al Comitato Olimpico Sammarinese: grazie di cuore.

Grazie per aver portato San Marino sul podio, ma soprattutto nel cuore di chi ama lo sport vero.

Bentornati a casa, ragazzi. Siete il nostro orgoglio.

San Marino 1° giugno 2025

Alleanza Riformista