Alleanza Riformista San Marino: Rating “BB+” confermato e outlook migliorato”

“Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’agenzia internazionale Fitch Ratings di confermare per la Repubblica di San Marino il rating sovrano “BB+” e, contestualmente, di migliorare l’outlook da “Stabile” a “Positivo”.

Si tratta di un riconoscimento autorevole che conferma la validità delle scelte compiute e premia l’impegno costante nel garantire l’equilibrio dei conti pubblici, l’affidabilità del sistema finanziario e la solidità istituzionale. Un risultato che rafforza la credibilità della nostra Repubblica e valorizza il percorso di stabilità e crescita intrapreso in questi anni.

Il miglioramento dell’outlook è un segnale forte, che testimonia come il lavoro svolto stia producendo effetti tangibili e come San Marino sia percepito sempre più come un Paese credibile, competitivo e capace di guardare al futuro con determinazione.

Riteniamo essenziale proseguire con determinazione su questa strada, portando avanti un’agenda riformista fondata su responsabilità, visione strategica e modernizzazione. Solo così potremo consolidare i progressi raggiunti e affrontare con successo le sfide future, rafforzando il posizionamento internazionale della Repubblica.

San Marino, 14 giugno 2025

Alleanza Riformista