Allerta meteo per piogge nel nordovest Sardegna, tornata la neve

Continua a piovere a macchia di leopardo in Sardegna dove sopra i 1600 metri ieri era tornata anche la neve con 40 cm in cima al Bruncu Spina.

Oggi il manto bianco è già quasi tutto sciolto mentre le temperature continuano a rimanere rigide, soprattutto nelle zone montane.

Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, hanno interessato soprattutto il centro nord dell’Isola con oltre 100 millimetri sul Limbara e Supramonte, ieri, e circa 20 mm a Bari Sardo, in Ogliastra, oggi.

Dopo due giorni di allerta gialla che ha riguardato quasi tutta la regione, la Protezione civile regionale ha emanato un ulteriore avviso sino alle 15 dell’1 marzo per per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree drl Tirso e Logudoro, nel centro e nord ovest della Sardegna.

Si tratta di un’allerta giallo di criticità ordinaria.

Ansa