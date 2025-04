Allerta rossa in Emilia occidentale per il Po. Anche venerdì 18 aprile potranno esserci piogge intense

Allerta maltempo in Emilia-Romagna anche per domani, venerdì 18 aprile, con codice rosso nelle pianure parmense-piacentina per il transito della piena del Po.

Per il resto si attendono piogge e temporali, localmente anche intense e più probabili sui rilievi ed in particolare sul crinale appenninico centrale, tra la notte ed il mattino.

In primavera, scegli online Fixa Time luce e/o gas per avere più convenienza.eniplenitude.com

Si potranno generare nuovi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua maggiori del settore centrale, superiori alle soglie 1 o localmente prossimi alle soglie 2. Per il passaggio della piena del Po sono attesi livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nella pianura occidentale e prossimi alle soglie 1 nelle pianure centrali.

Ansa