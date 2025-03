Allerta temporali in Emilia-Romagna fino ad arancione…di Roberto Nanni

L’estate mostra i primi segni di cedimento già nella giornata di oggi, mercoledì 4, ma soprattutto domani, giovedì 5, per l’arrivo di una intensa fase di maltempo. Si tratterà della perturbazione n. 2 del mese che, oltre a portare molte piogge e temporali, porterà anche la possibilità di fenomeni localmente violenti. Nelle prossime ore è attesa quindi un’intensificazione dell’instabilità non solo sulle aree montuose, ma anche in forma isolata sulle pianure. In serata tendenza ad un netto peggioramento, con rischio diffuso, tra mercoledì notte e venerdì mattina, di rovesci e temporali con maggior insistenza e accumuli abbondanti (grandinigeni e di nubifragio) previsti lungo i settori appenninici e sulle pianure settentrionali. Verrà coinvolto successivamente anche il versante Adriatico, seppur marginalmente, ma al momento, i fenomeni sembrerebbero più deboli tra Emila orientale e Romagna.

Temperature inizialmente stazionarie o in lieve rialzo, poi in sensibile calo le massime: comprese tra 23/26 gradi in Emilia, attorno a 28 gradi in Romagna.

Venti deboli/moderati meridionali sui rilievi e mare, deboli orientali nelle zone di pianura dell’entroterra, salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali.

Mare con moto ondoso in aumento fino a risultare mosso.

Resta comunque massima l’attenzione vista l’elevatissima energia in gioco ed il mare molto caldo.