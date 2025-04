Allerta truffe: Sms ingannevoli si spacciano per comunicazioni dell’Ausl Romagna

Recentemente, alcuni cittadini della Romagna hanno ricevuto Sms sospetti che invitano a contattare un numero di telefono per discutere di questioni legate alla loro salute. Le segnalazioni sono giunte agli Uffici Relazioni con il Pubblico e agli sportelli di accettazione dell’Ausl Romagna. L’Azienda sanitaria ha prontamente avvertito che questi messaggi non sono autentici e rappresentano tentativi di frode.

L’Ausl ha esortato i destinatari di tali Sms a non rispondere e a segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti. La situazione evidenzia la necessità di prestare attenzione alle comunicazioni ricevute via messaggio, soprattutto quando si tratta di questioni sensibili come la salute personale.