Alluvione, Andrea Gnassi e i deputati dem eletti in Emilia Romagna interrogano il Governo: “A che titolo Figliuolo passa a documenti riservati alla candidata Ugolini? Meloni e Musumeci facciano chiarezza”

Il gruppo del Partito Democratico alla Camera ha presentato oggi un’interrogazione parlamentare per chiedere alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci di fare chiarezza su quanto riportato da notizie di stampa in merito a una riunione, tenutasi a porte chiuse a Faenza il 12 ottobre scorso, tra la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini, e i comitati degli alluvionati, sia di quelli relativi ai recenti eventi sia di quelli del 2023.

Dal verbale della riunione risulterebbe infatti l’esistenza di un rapporto diretto tra il Commissario per l’alluvione, il generale Figliuolo, e la candidata del centro destra Ugolini, nonostante quest’ultima non rivesta alcun ruolo istituzionale. Durante l’incontro, la candidata del centro destra avrebbe infatti affermato di aver ricevuto “migliaia di documenti” direttamente dal Generale Figliuolo e dalla struttura commissariale dichiarandosi disponibile a condividerli in caso di richiesta. L’interrogazione presentata a prima firma da Andrea Gnassi e sottoscritta da Ouidad Bakkali, Andrea De Maria, Paola De Micheli, Ilenia Malavasi, Virginio Merola e Stefano Vaccari chiede alla presidente del consiglio e al ministro per la protezione civile di chiarire la natura e la provenienza di tali documenti e a che titolo sarebbero stati trasmessi a una privata cittadina, sollevando dubbi su possibili implicazioni elettorali a ridosso delle elezioni regionali per il rinnovo della presidenza della regione e del consiglio regionale.