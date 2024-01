Alluvione: Bonaccini, non arretriamo su rimborso danni al 100%

‘Stimati in 4 miliardi, oggi siamo lontani da ciò che serve’. Domani Meloni e Von Der Leyen a Forlì

I rimborsi agli alluvionati “erano stati stimati a poco più di 4 miliardi per danni, metà per le imprese e metà per le famiglie: lì siamo lontani da ciò che serve e servirà” ma “voglio sperare che quello che è stato promesso venga mantenuto, noi lavoreremo in questo senso”.

Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di Agorà su RaiTre, si prepara ad accogliere la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen domani insieme a Forlì.

“Non ci sposteremo di un millimetro finché, come per il terremoto, il 100% dei danni di cittadini, imprese e Comuni non venga rimborsato”.

Ansa