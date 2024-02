Alluvione. Due incontri della struttura commissariale sulle perizie rivolti ai tecnici. De Pascale: “La burocrazia è tanta, si cerchi di agevolare il più possibile i cittadini”

Nella giornata di oggi si sono svolti nella sala Nullo Baldini della Provincia di Ravenna, due appuntamenti organizzati dalla struttura commissariale per la ricostruzione, alla presenza anche dei referenti della Regione Emilia-Romagna e di Invitalia, relativi alle modalità di presentazione e ricezione delle perizie.

In particolare l’incontro della mattina è stato rivolto ai tecnici comunali e ha riguardato le attività di istruttoria che devono essere svolte dai Comuni per processare le domande di contribuito presentate dai privati e dalle aziende; l’incontro del pomeriggio è invece stato dedicato ai tecnici privati appartenenti agli ordini professionali degli ingegneri, architetti, periti agrari, industriali, agronomi forestali e geometri, e ai rappresentanti dei comitati degli alluvionati, relativamente alle modalità di presentazione delle perizie.

“Questi incontri con i tecnici della struttura commissariale, della Regione e di Invitalia – ha commentato il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – sono molto importanti per guidare i Comuni e i tecnici privati nella fase estremamente delicata e complessa della presentazione e ricezione delle perizie.

Ho chiesto in tutti i modi di cercare di semplificare, accelerare e agevolare il più possibile i cittadini, perché la burocrazia è tanta; sicuramente questo confronto diretto e approfondito con la struttura commissariale per cercare di chiarire tutti i problemi legati alle presentazioni delle perizie, va in questa direzione”.

Comune di Ravenna