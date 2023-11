Alluvione in Toscana: nubifragi e allagamenti nella notte

Notizie correlate alla perturbazione in atto che coinvolge anche la nostra Regione. Un evento alluvionale si sta consumando nelle province della Toscana settentrionale e più precisamente tra Pisa, Firenze, Prato e Pistoia. Particolarmente grave la situazione tra Pontedera, Campi Bisenzio e Prato, dove le piogge sono cadute incessantemente assumendo delle caratteristiche eccezionali e di una portata tale da provocare nubifragi e vistosi allagamenti: sono piovuti oltre 100 litri d’acqua per metro quadro in pochissimo tempo, con punte addirittura di 170-190 mm.

Meteoroby