Alluvione, Tassinari (FI): “Dal Governo una nuova risposta concreta per Emilia-Romagna, Toscana e Marche”

Arriva un nuovo segnale di attenzione da parte del Governo per le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno devastato l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. A esprimere soddisfazione per il provvedimento appena approvato dal Consiglio dei Ministri è la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, che sottolinea la portata concreta e strategica del nuovo decreto-legge con misure urgenti per fronteggiare i danni dell’alluvione.

“Questo decreto dimostra ancora una volta la sensibilità del Governo Meloni verso i territori più fragili – afferma Tassinari –. La proroga dello stato di emergenza fino al 31 maggio 2026 e l’estensione delle competenze del Commissario straordinario rappresentano strumenti fondamentali per dare continuità alle operazioni di ricostruzione, includendo anche i più recenti eventi alluvionali successivi al 2023.”

Tassinari evidenzia inoltre l’importanza del rafforzamento del ruolo dei presidenti di Regione come sub-commissari, per garantire azioni più rapide e coordinate a livello territoriale, senza appesantimenti burocratici.

“Che questo decreto arrivi proprio a ridosso del 1° Maggio – prosegue – è altamente simbolico: è un messaggio chiaro di vicinanza a chi lavora, produce e lotta ogni giorno per ricostruire il tessuto economico e sociale del nostro Paese.”

La parlamentare conclude confermando il proprio impegno personale: “Continuerò a seguire con attenzione le necessità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori colpiti. L’Emilia-Romagna deve poter ripartire con fiducia e dignità. E Forza Italia sarà al fianco di chi, ogni giorno, lavora per ricostruire.”