Altre donazioni di pesci all’acquario del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Rimini

Il grazie del primario Vincenzo Domenichelli: “Anche a nome dei piccoli pazienti, così si allietano le loro giornate”

Grazie alla sensibilità della società civile si va popolando sempre più di pesci d’acqua dolce l’acquario del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, per la gioia dei piccoli pazienti ricoverati. Dopo l’intervento di restyling effettuato in collaborazione con lo staff di biologi professionisti dell’Acquario di Cattolica (Gruppo Costa Edutainment) e gli esperti dell’Acquario Club di Cesenatico, culminato nell’inaugurazione del 7 novembre, è proseguito il ripopolamento degli spazi con tante specie diverse, reso possibile dalla mobilitazione di tantissimi donatori privati, provenienti da tutta la Penisola, mossi dal desiderio di regalare un momento di svago e magari un sorriso ai bimbi presenti in reparto. In particolare nei giorni scorsi, ad allietare le giornate dei bambini, sono arrivati altri pesci nell’acquario della Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Rimini. “Il nostro più sentito ringraziamento, anche a nome dei piccoli pazienti che si allietano della presenza dei coloratissimi pesci – sottolinea il chirurgo e primario del reparto di Chirurgia Pediatrica, dottor Vincenzo Domenichelli – e dell’équipe medico infermieristica va in questo caso alle Guardie Giurate in servizio presso il nostro ospedale, rappresentate da Massimo Cavallo, così come alle Volanti della Polizia di Stato nella persona di Angelo Lomaestro. Queste donazioni consentono di arricchire l’acquario, amato dai bambini ricoverati nel nostro reparto e che tanta compagnia fa ai nostri piccoli pazienti, rendendo l’ambiente di cura più accogliente e ospitale”.

Ufficio Stampa Ausl Romagna