Ambiente: il Comune di Rimini candida il progetto “LAB.T.EC RIMINI e TRANSITION DAYS”

In programma incontri sul territorio dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili e seminari di formazione.

Il Comune di Rimini aderisce al bando della Regione Emilia Romagna per la promozione di “azioni di sistema per il supporto agli enti locali sui temi della transizione energetica”, che destina contributi ai Comuni per l’attivazione di azioni volte sia ad accrescere la formazione del personale amministrativo sia a potenziare l’informazione ai cittadini su temi come sostenibilità ed economia circolare.

Il progetto presentato dal Comune di Rimini e approvato dalla Giunta nell’ultima seduta si sviluppa su due percorsi sinergici – “LAB.T.EC RIMINI e TRANSITION DAYS” – sul tema della transizione energetica ed ecologica come risposta alla crisi climatica e prevede l’attivazione di strumenti di informazione e assistenza delle comunità rispetto all’efficientamento energetico e alla produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili, che rappresenta una delle grandi sfide della contemporaneità. Un progetto significativo anche alla luce del percorso avviato anche a Rimini verso la creazione delle “comunità energetiche”, un modello innovativo di produzione e gestione dell’energia che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore.

Il LAB.T.EC Rimini proporrà i laboratori divisi per aree urbane, organizzati su due incontri in presenza Il percorso laboratoriale si focalizzerà sul tema dell’energia condivisa, a sostegno dell’attivazione di progetti di Gruppi di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili. Il progetto prevede specifici momenti di confronto e raccordo con gli altri comuni romagnoli in prosecuzione del percorso di pianificazione strategica Romagna Next. TRANSITION DAYS consisterà nell’organizzazione di un ciclo di 4-5 seminari e convegni mirati al rafforzamento della capacità amministrativa e delle competenze del personale interno dell’ente sul tema della transizione energetica ed ecologica.

Le attività – realizzate in collaborazione con l’Agenzia dell’Energia e dello Sviluppo Sostenibile – consentiranno quindi di approfondire il concetto di ‘transizione’ da diversi punti di vista: produzione da rinnovabili e condivisione dell’energia; quadro normativo e funzionamento delle “comunità energetiche; neutralità carbonica e contrasto alla povertà energetica; impatto ambientale della rigenerazione; resilienza degli spazi pubblici.