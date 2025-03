Amichevole. Il San Marino supera FCR Forlì 3-1 con un finale in crescendo

In un’amichevole disputata ieri, il San Marino ha battuto l’FCR Forlì con un punteggio di 3-1, in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Il match è iniziato con un primo tempo equilibrato, in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Il primo gol è arrivato al 47′ grazie a Capitan Pasa, che ha capitalizzato una respinta del portiere avversario Alpi su calcio di punizione.

L’FCR Forlì ha risposto al 55′ con un gol di Rakaj, abile a sfruttare un assist di Garavini e riportare la partita in parità. Tuttavia, il San Marino ha ritrovato il vantaggio all’81’ con Miglietta e ha chiuso definitivamente i conti al 92′, quando una sfortunata autorete di Bellavista ha fissato il punteggio sul 3-1.

Il San Marino ha dimostrato solidità e capacità di capitalizzare le occasioni, mentre l’FCR Forlì, nonostante una buona prestazione, non è riuscito a tenere testa ai padroni di casa nella parte finale del match.

Marcatori:

– 47′ Pasa (San Marino)

– 55′ Rakaj (FCR Forlì)

– 81′ Miglietta (San Marino)

– 92′ Bellavista (autogol, San Marino)

Ammoniti:

– Mambelli (San Marino)

– Zulu (San Marino)

Angoli:

– San Marino 4

– FCR Forlì 1

L’incontro ha visto entrambe le squadre sperimentare diverse formazioni e sostituzioni, con l’allenatore del San Marino e il tecnico dell’FCR Forlì che hanno dato spazio a molti giocatori della rosa.