AMICIZIA ITALIA-SAN MARINO: PRESIDENTE MORRONE INCONTRA AMBASCIATORE DANIELA ROTONDARO

Roma, 25 lug. Cordiale incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 24 luglio 2024, a Roma tra il deputato Jacopo Morrone, nella sua veste di presidente della Sezione bilaterale di Amicizia Italia-Piccoli Stati, e l’ambasciatore di San Marino presso la Repubblica Italiana Daniela Rotondaro, in seguito alla riunione di insediamento della Sezione bilaterale di Amicizia Italia-San Marino, avvenuta il 9 luglio scorso a Palazzo Montecitorio a Roma.

“Ringrazio il presidente Morrone – ha commentato l’ambasciatore – per essersi reso parte attiva nel costituire l’intergruppo parlamentare di amicizia Italia-San Marino che certamente contribuirà a rafforzare le già ottime relazioni tra i due Parlamenti e i due Paesi. A breve anche a San Marino, dove si sono appena svolte le consultazioni politiche, sarà costituito un analogo gruppo interparlamentare sanmarinese con l’impegno di organizzare un primo incontro tra settembre e ottobre prossimi per avviare un confronto su temi di reciproco interesse”.

“Soddisfatto” dell’incontro anche il presidente Morrone, durante il quale sono stati affrontati diversi temi tra cui quello dell’aeroporto internazionale di Rimini in un’ottica di valorizzazione dello scalo.