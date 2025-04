an Marino, calcio. Juvenes Dogana contro il Tre Penne c’è in palio il decimo posto

Juvenes Dogana, contro il Tre Penne c’è in palio il decimo posto

Messi in cassaforte i playoff, c’è la speranza di ottenere un buon risultato per provare a scavalcare in classifica il Faetano all’ultima giornata. Bakalyar e Cordioli ci credono nell’ultima di regular season

La Juvenes-Dogana chiude la stagione regolare con una partita impegnativa contro il Tre Penne, sabato 26 aprile alle ore 15:00 al Centro Sportivo di Montecchio. La squadra allenata da Achille Fabbri ha già ottenuto la matematica qualificazione ai playoff grazie all’undicesimo posto conquistato con anticipo, ma la sfida vale comunque molto. Con un solo punto di distacco dal Faetano, ancora davanti in classifica, i biancorossoblù possono puntare a chiudere al decimo posto. Il Faetano, per dovere di cronaca, giocherà il giorno successivo contro il Fiorentino a Domagnano.

Il decimo posto potrebbe rivelarsi strategico in chiave playoff, offrendo un accoppiamento potenzialmente più favorevole. La squadra arriva a questo appuntamento forte di una prestazione convincente nell’ultimo turno di campionato, quando ha sconfitto La Fiorita, fino ad allora imbattuta, con un netto 3-1.

Juriy Bakalyar, uno dei protagonisti della difesa e lieta sorpresa del mercato di gennaio, sottolinea l’importanza del momento e la voglia di continuare a crescere. «Sabato scorso abbiamo fatto una gran partita battendo la Fiorita 3-1. Loro erano secondi, ancora imbattuti in questo campionato, quindi vincere così e con quella prestazione è stato davvero qualcosa di speciale. Stiamo attraversando finalmente un periodo positivo e ci siamo guadagnati i playoff con merito, credendoci fino all’ultimo. Adesso ci aspetta l’ultima gara contro il Tre Penne e anche se siamo già qualificati alla seconda fase, la partita comunque conta lo stesso perché possiamo ancora arrivare decimi, che non è solo una questione di classifica, ma potrebbe rivelarsi importante più avanti. Serve la stessa fame e intensità che abbiamo messo nelle ultime partite. Nei playoff può succedere di tutto, ma prima dobbiamo pensare a superare il turno preliminare. Noi siamo un gruppo che ci crede e ce la giochiamo fino alla fine».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il centrocampista Mario Meddi Cordioli, che pone l’accento sull’atteggiamento mentale da mantenere. «Contro La Fiorita la differenza l’hanno fatta la nostra concentrazione ed aver sfruttato le occasioni che abbiamo creato – commenta il giocatore italo-filippino – per quanto riguarda il decimo posto, è alla nostra portata se manteniamo al 100% la concentrazione in ogni partita. Dobbiamo impedire agli avversari di giocare e noi ripartire in velocità, sfruttando le occasioni che si verificheranno ed essere precisi nei passaggi. È un gioco che sappiamo fare se saremo determinati. Di certo non snobberemo nessuna squadra, quando si gioca si gioca per vincere».

Con entusiasmo e fiducia ritrovata, la Juvenes-Dogana si prepara dunque a un’ultima giornata che può ancora incidere sul percorso futuro. L’obiettivo è chiaro: concludere nel miglior modo possibile una stagione che, nonostante un lento avvio, ha già riservato soddisfazioni, ma che potrebbe ancora regalare nuove opportunità.

