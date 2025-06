Analizzata la partecipazione di San Marino e all’Expo Universale di Dubai 2020 e all’Expo Universale di Osaka 2025 in Commissione Finanze di ieri

Nella seduta della Commissione Consiliare Permanente Finanze di martedì 3 giugno 2025, i lavori si sono soffermati sull’analisi della partecipazione della Repubblica di San Marino e all’Expo Universale di Dubai 2020 e all’Expo Universale di Osaka 2025. Il confronto si è sviluppato attorno alla relazione del Commissario Generale Filippo Francini, affiancato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Numerosi i temi emersi nel dibattito: l’efficacia dell’investimento, il ritorno in termini di immagine e opportunità, ma anche la necessità di rafforzare una visione strategica e continuativa.

Tra gli interventi, quello di Nicola Renzi (Repubblica Futura), che ha definito l’Expo “una delle più grandi operazioni di soft power”, auspicando la creazione di un Commissariato permanente, indipendente dai cambi di governo. Il Segretario Pedini Amati ha rimarcato la centralità della partecipazione sammarinese, ricordando la storica udienza con l’Imperatore del Giappone e il ruolo attivo di tutti i corpi dello Stato. Rispetto all’adesione di San Marino all’Expo di Osaka, il Commissario Francini evidenziato come la Repubblica abbia “saputo distinguersi con dignità e professionalità, realizzando un padiglione riconosciuto da molti come uno dei più riusciti, tanto da essere considerato tra i potenziali candidati a premi finali. Solo nella giornata inaugurale, il cluster che ospita San Marino ha accolto oltre 20.000 visitatori. A oggi, San Marino ha già raggiunto numeri importanti: con una media giornaliera di 15-16.000 visitatori e punte fino a 27.000, si avvicina alla soglia del milione di presenze, superando già ampiamente i risultati raggiunti a Dubai. Anche la componente commerciale ha fatto registrare ottime performance. Expo si conferma strumento efficace di promozione economica e territoriale. L’evento, come già avvenuto in passato, dimostra come anche un piccolo Stato possa ritagliarsi un ruolo di rilievo in un contesto globale, promuovendo i propri valori e le proprie eccellenze con orgoglio, competenza e visione”. (…)