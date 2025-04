Anche a Faenza esche letali: bocconi avvelenati con chiodi trovati nell’area cani di via Medaglie d’Oro

Nella giornata di venerdì 18 aprile, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta presso l’area di sgambamento cani di via Medaglie d’Oro, a Faenza, a seguito di una segnalazione riguardante bocconi di cibo contenenti chiodi e viti. La presenza di esche avvelenate sembra essere un problema ricorrente nella zona, con episodi simili già segnalati nelle settimane precedenti.

Durante l’intervento, un cane che si trovava nell’area ha ingerito uno di questi bocconi pericolosi. Il proprietario, accortosi del gesto, ha prontamente rimosso gli oggetti dalla bocca dell’animale e lo ha condotto dal veterinario per le cure necessarie. La Polizia Locale ha rinvenuto circa venti pezzi di wurstel modificati con chiodi e viti, presumibilmente posti in modo intenzionale.

L’area è stata subito bonificata e sono stati installati cartelli di avviso per informare i proprietari di animali sui rischi presenti. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili di questa azione, definita dagli investigatori come del tutto ingiustificata e dannosa. La Polizia Locale ha inoltre invitato i cittadini a prestare la massima attenzione durante le passeggiate con i propri cani nelle aree pubbliche dedicate agli animali.