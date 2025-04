Anche Hera in campo per la visita dei Reali del Regno Unito e del Presidente Mattarella il 10 aprile a Ravenna

Previste modifiche nei servizi di raccolta dei rifiuti e servizi extra di pulizia nelle zone interessate dalla visita di Re Carlo III e della Regina Camilla: saranno rimossi, dal giorno precedente, 275 fra cassonetti e cestini gettacarta secondo le direttive impartite dagli Enti preposti

Con la visita a Ravenna di Re Carlo III, della Regina Camilla e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per giovedì 10 aprile, il Gruppo Hera comunica che, per contribuire al buon esito dell’evento, saranno messi in campo servizi straordinari, modifiche nella raccolta dei rifiuti e rimozione di diversi cestini e contenitori.

In particolare, la multiutility rimuoverà, nella giornata del 9 aprile, 76 cassonetti, 45 bidoni carrellati e 154 cestini in tutta la zona interessata dalla visita. Alcune postazioni di cassonetti saranno completamente rimosse, altre riposizionate temporaneamente nelle vicinanze. Un apposito cartello indicherà le postazioni alternative.

I contenitori saranno poi ricollocati nelle rispettive posizioni dal termine degli eventi fino a tutto l’11 aprile.

Per conferire i rifiuti in questo periodo di tempo, i cittadini potranno utilizzare i contenitori collocati nelle strade adiacenti a quelle interessate dal passaggio dei Reali.

In conseguenza delle chiusure delle strade e per non avere contenitori esposti in punti sensibili, nella zona centrale del centro storico, la cosiddetta Zona Rosa, per la giornata del 10 aprile sono annullati tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti, ovvero quelli dedicati alle attività per indifferenziato (servizio che verrà recuperato la giornata successiva), organico, cartone, cassette di plastica e legno. Anche in alcune vie della Zona Azzurra sarà in vigore la medesima limitazione.

Si raccomanda di non esporre in strada nessun contenitore e nessun tipo di rifiuto.

Particolare attenzione sarà dedicata all’informazione per le utenze interessate: ieri, 8 aprile sono stati affissi appositi cartelli nelle postazioni stradali che verranno spostate e che nella giornata del 10 aprile saranno presidiate da tutor di Hera.

Inoltre è stato effettuato il volantinaggio ad ogni attività interessata per informare della sospensione delle raccolte porta a porta nelle zone coinvolte.

I servizi extra di pulizia

Saranno inoltre previsti servizi straordinari di pulizia in tutta l’area interessata. Da lunedì fino a mercoledì notte si procederà al lavaggio con idropulitrice, particolarmente attiva nelle zone di visita (San Francesco, zona Dante, Piazza del Popolo e XX Settembre, via Cavour e zona San Vitale), il 9 aprile sarà combinata con uno spazzamento misto (spazzatrice coadiuvata da soffiatori elettrici a spalla) con inizio dopo le 21, dopo la rimozione di arredi urbani e dehors.

Il pomeriggio di mercoledì 9 aprile sarà attivo un presidio con spazzamento manuale, mentre il 10 aprile gli operatori addetti allo spazzamento durante tutta la giornata presidieranno il centro storico, dove rimarranno 4 squadre dalle 7 fino al tardo pomeriggio.

Infine, saranno a disposizione in caso di emergenza due mezzi per movimentazione cestini e raccolta ingombranti abbandonati;

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.