Ancona. Denunciati due venditori molesti fuori dal Centro Commerciale. Denunciati dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la sicurezza del centro commerciale Spazio Conad, situato nella zona della Baraccola ad Ancona, è stata messa alla prova dalla presenza di due venditori di cartoline che, con insistenza, tentavano di vendere la loro merce ai passanti. La situazione è degenerata a tal punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, allertate dalla responsabile della sicurezza del centro.

Sul posto, le Volanti della Polizia hanno identificato i due individui: un 28enne di origine magrebina e un 30enne italiano, entrambi residenti in Piemonte. I due erano in possesso di 47 cartoline, che cercavano di piazzare con metodi ritenuti molesti.

Il 28enne è stato deferito per non aver rispettato un precedente foglio di via da Ancona, emesso dal questore Cesare Capocasa, che gli vietava il ritorno nel capoluogo marchigiano. Il 30enne, con precedenti penali, è stato considerato pericoloso dalle autorità e, pertanto, è stato emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio da Ancona della durata di quattro anni.

Il questore Capocasa ha sottolineato l’importanza del costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della provincia, sia attraverso la repressione di comportamenti criminali sia attraverso la prevenzione, per rendere la vita quotidiana dei cittadini più sicura e serena.