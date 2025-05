Ancora caldo torrido in regione, meglio sulla costa

Il caldo torrido continua a farsi sentire. La Regione ha diramato una nuova allerta gialla per alte temperature, valida da mezzanotte e per tutta la giornata di domani. Tutte le province dell’Emilia-Romagna sono interessate, tranne la costa riminese che rimarrà al riparo.

Per giovedì 1° agosto si prevedono temperature massime che supereranno i 38 gradi nelle aree di pianura, escluse le zone costiere. Si potrebbero verificare anche temporanei rinforzi del vento sui rilievi centro-orientali e nella pianura adiacente.

“Il caldo anomalo – dice Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro – dovrebbe persistere almeno fino al 12-13 agosto, con valori di pressione in quota superiori alla norma. Ci aspettiamo quindi altre due settimane di temperature elevate, interrotte solo da un breve periodo di instabilità. Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano un leggero indebolimento dell’anticiclone tra venerdì 2 agosto e il fine settimana: questo comporterà un temporaneo spostamento della massa d’aria calda verso sud. Tra venerdì e lunedì prossimo, alcuni temporali, localmente intensi, interesseranno inizialmente le Alpi e il Nord Est, per poi estendersi in modo più irregolare alle zone interne del centro-sud. Entro domenica 4 agosto i valori dovrebbero assestarsi intorno alla media al Nord (28-33 gradi). Nei giorni successivi tornerà a rinforzarsi l’alta pressione africana, con tempo in gran parte stabile e soleggiato anche se sarà possibile qualche temporale di calore nelle aree montuose. La calura dovrebbe insistere per tutta la settimana, almeno fino a sabato 10 agosto, con temperature, ancora una volta, oltre alle medie del periodo. Possibili cambiamenti a partire da metà mese, anche se la tendenza appena descritta necessita di ulteriori verifiche.