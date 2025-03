Ancora una settimana di musica con la Camerata del Titano

Il nostro territorio si prepara a vivere un’altra settimana all’insegna della grande musica, con una serie di concerti che si terranno in alcune delle location più suggestive e storiche della zona. Le serate promettono di offrire un’esperienza unica, combinando la bellezza della musica classica con l’atmosfera magica dei luoghi che ospiteranno questi eventi.

Mercoledì 28 agosto, ore 21:15 – Palazzo Mediceo, San Leo La settimana musicale prende il via con un Concerto Pianistico e Cameristico presso il Palazzo Mediceo di San Leo. Marcello Mazzoni al pianoforte, insieme a Silvia Mazzon al violino e a un gruppo di giovani concertisti, eseguiranno un programma che include capolavori di Mozart, Beethoven, Chopin e Schubert. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica, arricchita dalla cornice storica del palazzo. L’ingresso è gratuito.

Giovedì 29 agosto, ore 21:15 – Chiesa Sant’Agostino, Museo Civico Archeologico, Verucchio La musica barocca sarà protagonista giovedì sera a Verucchio, presso la Chiesa Sant’Agostino e il Museo Civico Archeologico. Il concerto “Amanti Barocchi, fra scherzi e lacrime” vedrà la partecipazione di Micol Pisanu alla voce e Francesca Torelli alla tiorba. Il repertorio include opere di Vivaldi, D’India e Kapsberger, promettendo un viaggio emozionante attraverso i sentimenti del periodo barocco. Anche questo evento è a ingresso gratuito.

Venerdì 30 agosto, ore 18:30 – Castellaccio di Fiorentino La settimana si conclude con un suggestivo appuntamento al Castellaccio di Fiorentino. Il concerto “Pizzicar di Corde” sarà curato da Piero Bonaguri alla chitarra e Francesca Torelli al liuto, che interpreteranno brani di A. Diaz, H. Villa-Lobos e G. Kapsberger. L’esibizione, che si svolgerà al tramonto, offrirà una fusione tra musica e natura, con un panorama mozzafiato che farà da sfondo. L’ingresso è libero.

Questa serie di concerti, organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino, è un’opportunità straordinaria per immergersi nella bellezza della musica classica in luoghi di grande fascino storico e architettonico. Come disse Bach, “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”, un motto che riflette perfettamente lo spirito di questi eventi. Non perdete l’occasione di partecipare a queste serate uniche.