ANDREA GILARDI NUOVO DIRETTORE GENERALE E ACCOUNTABLE MANAGER DI FORLI’ AIRPORT S.R.L.

Forlì, 31 ottobre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di F.A. – Forlì Airport S.r.l. – la società a capitale interamente privato, espressione dell’imprenditoria romagnola, che si è aggiudicata la concessione totale di gestione aeroportuale a seguito di gara europea del “Luigi Ridolfi”- comunica di aver provveduto alla nomina del nuovo Direttore Generale & Accountable Manager, Dott. Andrea Gilardi, con delibera del 23 ottobre 2023.

“Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione – dichiara Andrea Gilardi – per aver apprezzato il mio operato e sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta. Mi auguro di collaborare efficacemente con tutte le Istituzioni e gli Enti di settore e non come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di tutto il comparto”.

Gilardi, milanese di 51 anni, vanta una carriera professionale significativa in varie realtà della filiera turistica. Dal 1997 al 2007 è in Alpitour S.p.a. dove ricopre vari ruoli con responsabilità crescenti sul versante della produzione turistica. Dopo una esperienza all’estero, rientra in Italia nel 2010 come Direttore Commerciale di Air Italy per poi passare in Veratour S.p.a. come Direttore Voli e Sviluppo Prodotto. Nel 2012 rientra in Alpitour S.p.a. dove rimane sino al 2015 ricoprendo il ruolo di Chief Operating Officer. Nel 2017 viene chiamato a Rimini in Condor come Direttore Generale guidando la cessione dell’azienda al gruppo Uvet nel quale entra con il ruolo di Amministratore Delegato di Uvet Network S.p.a. Già membro del consiglio direttivo di F.T.O. Italia (Federazione Turismo Organizzato), ha rappresentato l’Italia in Ectaa, l’Associazione Europea delle Agenzie di Viaggi e Tour Operator. Collabora con il Master in Tourim Strategy & Management dell’Università Bicocca di Milano, conducendo attività didattica.

“Siamo molto soddisfatti di affidare la guida del nostro aeroporto al nostro attuale Business Aviation, Marketing & Communication Director, Andrea Gilardi”, ha invece dichiarato il presidente di F.A. S.r.l. Giuseppe Silvestrini. “La comprovata esperienza nell’industria turistica, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza, gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico di Direttore Generale e Accountable Manager e affrontare con determinazione l’importante fase di crescita e sviluppo dell’aeroporto in cui è impegnata l’intera F.A., a lui va tutto il nostro supporto e i nostri migliori auspici”.