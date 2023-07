Andy Warhol. Serial Identity. Venerdì l’anteprima, sabato l’apertura al pubblico

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi: “Uno degli eventi di maggior rilievo dell’offerta culturale sammarinese”.

Dall’8 luglio all’8 ottobre 2023 San Marino ospiterà nelle due sedi di Palazzo SUMS e della Galleria Nazionale la mostra “Andy Warhol. Serial Identity” urata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella. Un corpus di capolavori provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh. Un’accurata selezione di oltre 60 opere, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda fino alle più importanti opere pop, passando per una sezione collaterale che raccoglie i vinili di band iconiche di cui Warhol firmò le cover. Alcuni disegni che mettono in luce gli inizi del giovane Warhol poi un percorso attraverso gli anni e ovviamente attraverso le opere più note dell’artista.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Stiamo per inaugurare uno degli eventi di maggior rilievo dell’offerta culturale sammarinese del 2023, un progetto espositivo di primissimo piano, fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e organizzato grazie alla sinergia messa in campo con il Museo MA*GA di Gallarate, con cui la Repubblica di San Marino intrattiene, da alcuni anni, proficui rapporti di collaborazione. L’auspicio è che appassionati d’arte, famiglie e turisti raggiungano San Marino per visitare la mostra e scoprirne l’assoluto valore; da sabato 8 luglio le porte dei due palazzi che la ospitano saranno aperte, auspico grande affluenza e attenzione”.

Anteprima stampa: venerdì 7 luglio, ore 12 – Palazzo SUMS

Conferenza stampa istituzionale: venerdì 7 luglio, ore 15 – Palazzo SUMS

Inaugurazione: venerdì 7 luglio, ore 16 – Palazzo SUMS

San Marino, 5 luglio 2023/1722 d.f.R.