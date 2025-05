Antonella Lattanzi a Misano Adriatico: la scrittrice presenta il suo nuovo libro tra letteratura, psiche e ossessioni

La scrittura come indagine dell’animo umano e come ponte tra realtà e finzione. Domenica 25 maggio, alle ore 11.00, la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico ospiterà Antonella Lattanzi, una delle voci più intense della narrativa italiana contemporanea, per la presentazione del suo ultimo libro “Capire il cuore altrui. Emma, Flaubert e altre ossessioni”.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone nazionale del “Maggio dei Libri”, la campagna di promozione alla lettura che anima biblioteche e spazi culturali in tutta Italia con eventi dedicati ai lettori di ogni età. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Rapsodia – Parole e note, vedrà la scrittrice in dialogo con Emiliano Visconti.

Nel suo nuovo lavoro, Lattanzi intreccia la propria esperienza personale con quella letteraria, esplorando la figura di Emma Bovary, protagonista del celebre romanzo di Gustave Flaubert. Un viaggio che diventa quasi autobiografico, dove l’autrice riflette sulle “ossessioni” che legano lettori, scrittori e personaggi, attraversando opere, film e canzoni che hanno segnato il suo immaginario.

L’evento si terrà nel giardino della biblioteca; in caso di maltempo sarà spostato al chiuso. L’ingresso è libero e senza prenotazione. Un’occasione preziosa per incontrare un’autrice capace di far vibrare le corde più profonde dell’interiorità, nel segno della letteratura.