ANZIANO SPINTO A TERRA DA UN MENDICANTE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Bologna: I Carabinieri della Stazione di Bologna San Ruffillo hanno tratto in arresto un 28enne senza fissa dimora per tentata rapina. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00 del 10 gennaio 2024 davanti al Centro San Ruffillo di via Amilcare Ponchielli. L’anziano rapinato, un cittadino italiano di 79 anni e residente a Bologna, ha riferito ai Carabinieri di essere stato aggredito da un giovane che si è avvicinato sotto falso pretesto, cercando invece di rapinarlo. Tuttavia, il rapinatore non è riuscito nel suo intento e ha fatto perdere le sue tracce. Grazie alle ricerche dei Carabinieri, è stato individuato mentre camminava lungo Via Toscana. Il presunto autore, un italiano di 28 anni senza lavoro e con precedenti penali, è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale – Rocco D’Amato, in attesa del processo. L’anziano è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 e ha ricevuto cure per una ferita alla mano sinistra causata dalla caduta.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna