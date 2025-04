APAS celebra la storica svolta legislativa: “Finalmente tutela reale per gli animali”

L’Associazione Protezione Animali San Marino (APAS) esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Grande e Generale, degli emendamenti al Codice Penale che elevano gli animali al rango di «esseri senzienti» e inaspriscono le pene contro i reati di maltrattamento, abbandono e uccisione.

«Si tratta di una conquista storica che premia anni di impegno», commenta il presidente di APAS. «Con queste disposizioni, San Marino si allinea finalmente ai più avanzati standard internazionali in materia di protezione animale.»

Le nuove norme introducono due livelli di pena detentiva: prigionia di primo grado da tre mesi a un anno e prigionia di secondo grado da sei mesi a tre anni. Si tratta di un deciso potenziamento rispetto ai precedenti arresti fino a due mesi e alle multe minime di 250 euro.

Anche le sanzioni pecuniarie subiscono un forte incremento: da un minimo di 4.000 o 6.000 euro fino a un massimo di 12.000 euro, a seconda della gravità del reato. APAS sottolinea come queste misure rappresentino un deterrente efficace contro comportamenti inaccettabili.

Vengono rafforzate anche le sanzioni accessorie: i condannati non potranno detenere animali per un periodo massimo di cinque anni, e viene chiarita la procedura di sequestro e confisca per tutelare il benessere degli animali coinvolti.

«I reati contro gli animali non sono reati di minore gravità», prosegue APAS, «ma spesso costituiscono un campanello d’allarme per la pericolosità sociale dell’autore. Rafforzare la tutela penale significa prevenire reati più gravi contro la collettività.»

APAS ringrazia il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti, il Partito dei Socialisti e dei Democratici e tutti i Consiglieri che hanno sostenuto con determinazione questi emendamenti, dimostrando grande sensibilità e responsabilità civica.

L’associazione auspica che questo sia solo il primo passo di un percorso continuo di riforme, in linea con i principi di tutela internazionale, affinché i diritti degli animali siano sempre pienamente riconosciuti e garantiti anche nel nostro ordinamento.