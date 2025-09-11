APAS San Marino. Cinque piccole vite, cinque sguardi che chiedono solo amore

URGENTE! Cinque piccole vite, cinque sguardi che chiedono solo amore.

Hanno appena 3 mesi e mezzo e sono nate in una terra difficile, dove troppo spesso i cuccioli non conoscono il calore di una casa ma solo la durezza della strada.

Ora sono in canile ad Agrigento: dolcissime, futura taglia media, microchippate e vaccinate. Se non troveranno presto una famiglia, verranno reimmesse sul territorio, e il loro destino sarà quello di tanti altri randagi: crescere senza protezione, tra indifferenza e pericoli.

Adottare significa rompere questo ciclo di sofferenza.

Adottare significa dire no all’abbandono, al randagismo, al comprare cuccioli come fossero oggetti, quando invece nei canili ci sono migliaia di anime che aspettano solo una possibilità.

Queste cinque piccole hanno diritto ad un futuro diverso: una cuccia morbida, una carezza ogni giorno, la certezza di non essere mai più sole.

Per una buona adozione possono arrivare anche a San Marino, perché l’amore non conosce confini.

Per info Maria Rita 327 535 5091.

Grazie per le condivisioni.