APAS San Marino. Diamo a Iris ciò che non ha mai avuto: una casa vera, una famiglia, la dignità di essere finalmente amata

Iris ha sempre vissuto per strada, tra pericoli, fame e diffidenza. Non aveva mai conosciuto una carezza vera, un riparo sicuro, una ciotola pronta ad aspettarla ogni giorno. Quando è arrivata al Rifugio era incinta e terrorizzata, lo sguardo basso, il corpo contratto dalla paura.

Ha partorito cinque splendidi gattini e li ha cresciuti con tutto l’amore che una mamma può dare ed i suoi cuccioli ora sono tutti adottati, felici nelle loro nuove case. E lei? Lei è rimasta sola.

Iris sta facendo progressi: accetta con timidezza la presenza umana, e sebbene resti inizialmente diffidente, i suoi occhi parlano chiaro: chiedono solo tempo, pazienza… e una possibilità.

Non cerchiamo per lei una casa rumorosa o caotica, ma un cuore grande, capace di capire che l’amore vero si costruisce lentamente. Iris non è la gattina che correrà subito verso di te… ma è quella che, un giorno, lo farà — e quel giorno sarà speciale, unico, pieno di significato.

Diamo a Iris ciò che non ha mai avuto: una casa vera, una famiglia, la dignità di essere finalmente amata.

La sua timidezza non è un limite, è il segno di chi ha sofferto in silenzio ma non ha mai smesso di sperare. Iris ha circa 5 anni ed è sterilizzata. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni