APAS San Marino. Dick ha trovato finalmente l’amore e il calore di una casa

Dick ce l’ha fatta. All’età di 14 anni, ha trovato finalmente l’amore e il calore di una casa.

Per troppo tempo ha vissuto nell’attesa, portando con sé la dolcezza intatta di chi, nonostante tutto, non ha mai smesso di sperare. Il suo sguardo, un tempo pieno di solitudine, oggi è sereno, curioso, grato.

Accanto ad Antonella, Dick ha scoperto quanto può essere bella la vita in famiglia, ogni carezza, ogni attenzione ha riempito il vuoto e la paura di rimanere solo. In pochi giorni si è ambientato, come se avesse sempre saputo che il suo posto era lì, in quella casa.

Adottare un cane anziano è un gesto profondo, che regala emozioni autentiche e un amore puro, senza tempo.

Antonella con sensibilità ed empatia ha scelto di regalare un’opportunità a chi aveva atteso troppo a lungo.

Dick si merita ogni attimo di felicità.

Gli addetti e i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore Antonella. Buona Vita Dick!