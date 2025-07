APAS San Marino. Fonzie adottato da Maurizio: l’amore che salva!

Fonzie ha sempre vissuto in strada. Per anni, la sua casa è stata l’asfalto rovente d’estate e il freddo tagliente d’inverno. Nessun cuscino morbido, nessuna carezza, nessuno che lo aspettasse.

Poi, un giorno, è stato recuperato a seguito di una segnalazione. Arrivato in gattile, si è dimostrato buonissimo, dolce, grato di ogni attenzione. Ma in questo periodo pieno di cuccioli e di piccole vite che attirano l’attenzione, Fonzie non aveva molte speranze di adozione.

E poi è arrivato Maurizio. Tra tanti gatti, i suoi occhi si sono fermati proprio su Fonzie. Non ha visto un gatto adulto invisibile, ma un’anima che aspettava solo di essere amata. Ha scelto lui, senza esitazione, come se fosse sempre stato destinato a casa sua. Ha scelto di donare un’occasione a chi, nella vita, non aveva mai avuto niente.

Oggi Fonzie non conosce più il timore dei rumori notturni, ma il silenzio dolce di una casa. Non sente più la paura, ma il calore del divano e la presenza rassicurante del suo amico umano.

Guardare Fonzie dormire sereno è un’immagine che commuove, è il senso stesso dell’amore che salva.

Maurizio gli ha mostrato che la vita non è solo sopravvivenza, ma anche affetto e dignità.

In un mondo dove tutti corrono verso la bellezza giovane, ha scelto di tendere semplicemente la mano a chi era invisibile.

Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore Maurizio. Buona Vita Fonzie!