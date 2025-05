APAS San Marino. Frizzi e Fata, anime gentili che sognano una futuro migliore

Frizzi e Fata hanno solo 1 anno e 2 mesi, ma conoscono già l’attesa.

Sono cresciuti insieme in un box, da quando erano cuccioli. Non hanno mai conosciuto una casa, un divano, una passeggiata senza fretta. Eppure, non hanno perso la dolcezza, la fiducia, l’amore per l’essere umano.

Sono due cagnoloni di taglia media (28 kg circa), affettuosi, buoni con tutti, pronti a donare il cuore a chi saprà guardare oltre la distanza. Perché sì, si trovano lontano, ma per una buona adozione arrivano ovunque, anche a San Marino.

Hanno atteso abbastanza. È tempo di vivere, di correre felici, di sentirsi finalmente a casa.

Sono cuori che battono in silenzio dietro le sbarre, anime gentili che sognano una futuro migliore.

Aiutaci a scrivere il lieto fine per Frizzi e Fata. Se non puoi adottarli, condividi, parlane: l’amore vero non ha confini. Sono entrambi negativi alla leismania e Fata è sterilizzata. Per info Maria Rita 327 535 5091. Grazie per le condivisioni

APAS San Marino