APAS San Marino: giustizia per Leone

L’APAS ha appreso ieri la notizia della condanna in primo grado per il caso del gatto Leone, crudelmente impallinato nei pressi della propria abitazione.

L’APAS ha seguito con attenzione l’intera vicenda, restando vicina alla famiglia coinvolta, che ha vissuto momenti di grande dolore e apprensione per le sorti del proprio amato animale.

Purtroppo, episodi di crudeltà verso gli animali non sono rari nel nostro territorio. Questi atti non rappresentano solo un grave reato contro esseri senzienti e indifesi, ma costituiscono anche un allarmante segnale di pericolosità sociale da parte di chi li compie.

Anche in questo caso, i fatti risalgono a un periodo precedente all’entrata in vigore della nuova normativa penale in materia di tutela animale. Tuttavia, riteniamo fondamentale che il percorso di aggiornamento normativo prosegua con determinazione.

L’APAS continuerà a impegnarsi affinché la protezione degli animali diventi sempre più concreta ed efficace. Oggi il nostro pensiero va a Leone, che grazie alle cure veterinarie e all’amore della sua famiglia è riuscito a superare il peggio. La sua vicenda, pur dolorosa, trova ora un primo segnale di giustizia. Auspichiamo che il suo caso contribuisca a rafforzare nella coscienza collettiva l’importanza di riconoscere agli animali la dignità e la tutela che meritano.