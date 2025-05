APAS San Marino. Gregory non è più invisibile!

Gli occhi di Gregory raccontavano una storia fatta di difficoltà e solitudine, ma anche di una speranza che non si era mai spenta.

Oggi, quella speranza ha trovato il suo lieto fine grazie alla sensibilità di Daniela e Anna Clara.

Gregory, con i suoi dieci anni e la sua dolcezza disarmante, è stato salvato da una persona che l’ha soccorso e accudito in strada. Nonostante la zampa rigida per una vecchia frattura e un passato di fatiche, non ha mai smesso di fidarsi dell’essere umano.

Quel gatto dal pelo sciupato ma dal cuore immenso, che si avvicinava alle persone con fiducia e cercava solo un po’ di amore, oggi finalmente ha una famiglia. Una casa sicura, dove potrà riposare senza paura, ricevere le attenzioni che ha sempre desiderato e vivere i suoi anni migliori, circondato dall’affetto che ha sempre meritato.

Adottare un gatto adulto non è solo un gesto di generosità: Daniela e Anna Clara hanno avuto la capacità rara di guardare oltre le apparenze, di ascoltare un’anima silenziosa che chiedeva amore senza parole e di scegliere con il cuore chi, troppo spesso, viene dimenticato.

Grazie a loro, Gregory non è più invisibile e il loro esempio ci dona la speranza che per ogni Gregory, ci sia un lieto fine possibile.

Gli addetti ed i volontari del Rifugio APAS ringraziano di cuore gli adottanti. Buona Vita Gregory!