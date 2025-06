APAS San Marino. Lino è scomparso da Murata, ogni segnalazione è preziosa!

SCOMPARSO!

Lino è un gattone grigio, di 16 anni, sterilizzato , senza collare, ma con microchip. Non rientra a casa da ieri notte (sabato 21 Giugno 2025). È stato smarrito a Murata ( RSM) nella zona via di Pennarossa e via delle Carrare. La famiglia è molto preoccupata e lo sta cercando ovunque, chiediamo ai residenti della zona di controllare cantine e garage. Chiunque l’avesse visto o avesse informazioni contatti immediatamente il seguente recapito telefonico: 3347131338. Grazie per le condivisioni