APAS San Marino. Splendide cucciole cercano casa

Riceviamo e pubblichiamo. Sono due splendide femminucce, dolci, fragili e piene di speranza. Nate in un luogo dove il randagismo è una condanna, dove troppi cuccioli non conoscono mai l’amore di una famiglia. Non sappiamo con certezza quale sarà la loro taglia da adulte, ma si presume media contenuta, perfetta per occupare tanto spazio nel tuo cuore.

Sognano un futuro fatto di carezze, giochi e amore.

Si affidano con controlli preaffido e obbligo di sterilizzazione. Si trovano ad Agrigento, ma per una buona adozione arrivano a San Marino.

Per info Maria Rita tel. 3275355091. Grazie per le condivisioni