PERSO! Tigro ha 6 anni. È sterilizzato, ma non ha il microchip. Si fa avvicinare e accarezzare volentieri. È stato smarrito a Dogana (RSM) nella zona del Parco Ausa. Non rientra a casa da ieri sera, chiunque lo avesse visto o avesse informazioni può contattare immediatamente il seguente recapito telefonico 3395243287. Grazie per le condivisioni