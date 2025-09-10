APAS San Marino. Woody cerca una famiglia che sappia guidarlo con coerenza e rispetto

Woody è arrivato al Rifugio con la tristezza negli occhi, non per colpa sua, ma perché rimanere soli pesa come un macigno sul cuore.

Ha 5 anni ed è affettuoso e timido, attento e fiducioso, capace di donare emozioni a chi saprà guardarlo davvero.

È dotato di un grande temperamento e di una straordinaria intelligenza e chiede solo di essere ascoltato.

Spesso i cani ci parlano con un linguaggio che non sempre sappiamo interpretare, e proprio per questo Woody ha bisogno di qualcuno che sappia guidarlo con coerenza e rispetto.

Cerca una presenza stabile, una persona capace di andare oltre le etichette, che sappia offrirgli tempo, affetto e passeggiate che gli permettano di liberare la sua energia e ritrovare serenità.

Woody si adatta facilmente a nuove persone e a nuove situazioni, perché nel profondo del cuore non ha mai smesso di credere negli esseri umani.

I sogni di un cane adulto non si spengono mai, restano vivi e luminosi, in attesa di qualcuno che scelga di realizzarli e di diventare parte della sua felicità. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni