Aperta nel cuore di Rimini la spiaggia senza barriere

Accesso facilitato al mare con passerelle ampie e spazi pianeggianti, gazebo ombreggiati e aree relax prenotabili, servizi e docce accessibili, assistenza alla balneazione con personale formato, educatori presenti ogni giorno, laboratori e attività inclusive due volte al giorno e nei fine settimana, eventi speciali aperti a tutti.

Ha aperto questa mattina nel cuore balneare di Rimini, sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, “Spiaggia Libera tutti”, un luogo speciale, pensato per chi ama il mare e desidera viverlo senza barriere.

Da giorni il telefono squilla e le richieste continuano ad arrivare, solo nell’ultimo weekend sono state più di una trentina le prenotazioni per accedere a uno dei 16 gazebo che, da oggi e fino all’8 settembre, offrono riparo dal sole nella spiaggia innovativa e inclusiva, progettata per garantire l’accesso al mare a tutte le persone, con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Aperta tutti i giorni, dalle 7:30 alle 19:30,Spiaggia Libera Tutti offre non solo un’ampia gamma di servizi gratuiti pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva, ma anche un calendario di attività ricreative, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30). Tra le attività proposte: laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori. Ogni venerdì saranno proposti incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione. Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato in spiaggia e sui canali web della spiaggia.

La spiaggia: i servizi, le dotazioni, le modalità di prenotazione

La ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è concepita secondo i principi del “Design for All”, un approccio che mira a creare servizi accessibili a tutti gli utenti, comprese le persone con diversi tipi di disabilità (cognitive, sensoriali, motorie), con disabilità temporanee e tenendo conto delle diverse fasce di età.

Il progetto è organizzato per spazi dislocati in modo sequenziale, facilmente ed univocamente individuabili e segnalati e caratterizzati da colori guida, utilizzando gradazioni di colore diversi a seconda delle differenti funzioni a cui conducono. Per la comunicazione sono utilizzati pittogrammi tipici della Comunicazione Aumentativa e Alternativa in linguaggio Arasaac.

La spiaggia mette a disposizione 16 “suite ombreggiate” riservate a chi ha disabilità più gravi, cioè gazebo su pedana dotati di specifici arredi a cui su aggiungono altri quattro gazebo, due dedicati ad ospitare attività e a consumare i pasti, altri due invece pensati come “spazio calmo”, aree relax che hanno la funzione di agevolare la transizione dall’esterno verso ”l’esperienza di vita balneare” per gli utenti più sensibili oltre a dare l’opportunità alle famiglie di prendersi una pausa prima o durante l’esperienza in spiaggia. Presenti tre docce esterne, due blocchi di servizi con spogliatoi e docce al coperto.

Tutti i servizi sono su pedane e serviti da due passerelle che dal marciapiede portano a mare mediante percorso totalmente in piano. Ulteriori passerelle srotolabili saranno poste giornalmente sulla battigia, a completamento del percorso al mare, per agevolare l’accesso all’acqua per l’utenza con difficoltà motorie.

Sono messe a disposizione anche ausili particolari per chi ha disabilità motorie più gravi, nello specifico: due sedie (tipo Solemar) per lo spostamento su sabbia, due sedie mare (tipo Job) per l’accesso in acqua e una carrozzella (tipo Sofao) che permette anche l’immersione, oltre ad un sollevatore elettrico per il trasporto delle persone.

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e avviene esclusivamente tramite telefono o whatsApp (numero +39 3514980236) oppure on line al sito https://www.spiaggialiberatutti.it/ . Un operatore avrà il compito di ricontattate l’utente per confermare la prenotazione.?Le prenotazioni sono valide solo se confermate dallo staff. Questa modalità permette ai gestori di conoscere in anticipo l’utente, capire al meglio le necessità di ognuno e informare rispetto ai servizi e alle condizioni della spiaggia.?È possibile ricevere informazioni anche via email ( info@spiaggialiberatutti.it ).

È consentito prenotare per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche a mezza giornata, per garantire l’accesso al maggior numero possibile di utenti.

In caso di posti esauriti, verrà istituita una lista d’attesa ordinata cronologicamente. Le disponibilità liberate saranno offerte agli utenti in attesa tramite contatto telefonico.

A gestire per questa prima estate il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è la cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”, soggetto capofila di un gruppo che vede la presenza di Club Nautico di Rimini, Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica RiminiUp, Cooperativa sociale Service Web, Inopera Impresa sociale, Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beach Srl.

Il progetto ha visto un investimento da parte del Comune di Rimini di 430mila euro, a cui si aggiunge il contributo di 150 mila euro della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’.

SPIAGGIA LIBERA TUTTI RIMINI

L.go Ruggero Boscovich, 47921 Rimini

ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI

Dal 16 giugno all’8 settembre 2025, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30. Tutti i servizi sono gratuiti. Le postazioni, i servizi e gli ausili sono pensati per accogliere persone con disabilità e offrire supporto anche ai loro accompagnatori, per garantire un’esperienza balneare accessibile, sicura e serena.

COME PRENOTARE I GAZEBO/OMBRELLONI

E’ possibile prenotare telefonicamente o attraverso whatsApp al numero +39 351.4980236, oppure on line al sito https://www.spiaggialiberatutti.it/ . Un operatore si occuperà di ricontattare l’utente per confermare la prenotazione e rispondere a eventuali domande. Sarà possibile prenotare per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche a mezza giornata. Le prenotazioni sono valide solo se confermate dallo staff. Se i posti sono esauriti, l’utente sarà inserito in lista d’attesa in ordine di arrivo, per poi essere richiamato telefonicamente in caso si dovesse liberare un posto. Per informazioni: info@spiaggialiberatutti.it

