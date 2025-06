Aperte le iscrizioni per la settima edizione della Marecchia Sailing Cup

còzza s. f. – 1. Nome meridionale di varie specie di molluschi bivalvi, e in partic. del mitilo: zuppa di cozze, cozze alla marinara, specialità gastronomiche dell’Italia centro-merid. (Cfr. Treccani)

La Marecchia Sailing Cup è diventata grande. Arrivata al suo settimo anno, la regata amatoriale più agonistica di sempre si trasforma in un evento in più giornate all’insegna della creatività e del divertimento fuori dagli schemi.

Un piccolo, grande festival organizzato da ZamZam APS, che dal 29 luglio al 2 agosto 2025 animerà in zona San Giuliano l’estate riminese. Una rassegna che vedrà susseguirsi workshop di illustrazione, talk, cineforum, musica live e dj set, e che si chiuderà il 2 agosto con l’ormai famosa gara di barche. Come da tradizione, le imbarcazioni verranno costruite dagli stessi partecipanti con materiali di riciclo non inquinanti (come assi di legno, taniche, camere d’aria etc), insieme a fantasia e goliardia. Lo scorso anno sono state 50 le barche e 150 i partecipanti iscritti alla gara: un segnale importante per un evento nato durante gli anni liceali da un gruppo di amici riminesi, che anno dopo anno si è trasformato in un piccolo evento cult tra gli appassionati.

Tornerà a 600 metri dal Lido San Giuliano, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il Villaggio. Un luogo fisico dove i team in gara potranno portare i materiali per la costruzione della barca e dove si sfideranno all’ultimo colpo di trapano, ma anche una rete di scambio tra persone che provengono da ambiti professionali e di studio molto diversi.

Ricordiamo che il Sacro Regolamento della Marecchia garantisce massima libertà di espressione al Villaggio, compresa quella di copiare e di sabotare gli avversari. I single, i marinai solitari e chi al momento dell’iscrizione è sprovvisto di equipaggio sarà felice di sapere che per l’estate 2025 è atteso il ritorno della LoveBoat. La barca che lo scorso anno ha fatto incrociare rotte e cuori ai marinai solitari attenderà il suo team al Villaggio (nel caso cerchiate compagnia durante la gara, comunicatelo al momento dell’iscrizione!).

Dal Villaggio ci si sposterà il pomeriggio del 2 agosto alla baia di San Giuliano. Una volta partite le imbarcazioni dovranno costeggiare la spiaggia fino ad arrivare alla foce del fiume Marecchia. Supereranno il primo ponte e attraverseranno i sette mari, fino ad attraccare al lido di Rivabella.

Qui i marinai saranno festeggiati e accolti con un bel piatto di cozze. A seguire ci sarà la tradizionale festa organizzata insieme al Kinky Beach, dove band e dj incendieranno la serata con la loro musica.

Dopo essersi rifatta il look e aver rinnovato il team organizzativo, la Marecchia punta a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per i giovani creativi (e chi si sente tale) provenienti da tutta Italia in cerca di luoghi di aggregazione diversi dai soliti.

Il Villaggio sarà a ingresso libero per tutta la durata dell’evento, mentre la partecipazione alla regata richiede l’iscrizione e il tesseramento dell’intero equipaggio a ZamZam APS.

Sul sito dell’evento sono aperte fin da ora le iscrizioni. Alla regata possono partecipare anche i ragazzi e le ragazze con più di 14 anni, previa autorizzazione dei genitori o tutori legali tramite liberatoria. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dell’evento oppure scrivere una mail a iscrizioni@marecchiasailingcup.it. Le iscrizioni chiuderanno il 20

luglio. Che aspettate a seguire l’onda del cambiamento?

Per le iscrizioni:

https://www.marecchiasailingcup.it/iscrizioni-msc/