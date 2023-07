Aquabike San Marino a podio con 2 piloti

Si è appena conclusa la prima tappa del campionato regionale Veneto ad Ariano Polesine gara organizzata dal Team Kanarin di Tiozzo Jury.

Aquabike San Marino ha partecipato con tre piloti in varie categorie. Dopo la rottura del motore Nanni Walter si è visto costretto al ritiro, mentre il giovane ventiquattrenne Lorenzo Bravetti in Gp4 ha conquistato un secondo posto assoluto. Non da meno Nicola De Giorgi che nella categoria regina F1 dopo 2 manche combattute ha conquistato pure lui un secondo posto. “Torniamo in Repubblica contenti” afferma il presidente “la strada, il percorso, gli allenamenti le strategie sono giuste. Prossimi allenamenti il 9 di Luglio al Lido San Giuliano a partire dalle ore 15.00.

