Aquabike San Marino al via del Campionato Italiano: 13 piloti in gara a Rimini

Tutto pronto per la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, in programma dal 2 al 4 maggio nell’area portuale di Rimini, piazzale Boscovich. Oltre 140 piloti da tutta Italia si sfideranno in mare aperto, e tra loro ci sarà anche una folta delegazione sammarinese: ben 13 atleti del Team Aquabike San Marino sono pronti a scendere in acqua per difendere i colori biancazzurri.

“Siamo molto contenti”, afferma il presidente del team, Walter Nanni. “Abbiamo collaborato attivamente all’organizzazione dell’evento con il Club Nautico di Rimini, che ringraziamo. Dopo un’intensa preparazione, ci presentiamo con 13 piloti distribuiti in quasi tutte le categorie”.

La squadra sammarinese schiera sei giovani under 18 – Kevin, Daniel, Filippo, Adriano, Eros e Tommaso – e sette adulti: Alberto, Sofia, Lino, Marcomaria, Andrea, Dennis e Giancarlo. Un gruppo compatto, affiatato, motivato da una grande passione e guidato da una solida strategia.

“Le gare sono un mix di macchina, tattica e fisicità – ricorda Nanni –. L’ultima volta che ho corso a Rimini, nel 2022, ho ottenuto una vittoria che ancora porto nel cuore. Oggi, da ex pilota, auguro a tutti i nostri ragazzi di divertirsi e dare il massimo”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle Segreterie di Stato, ai Capitani di Castello e agli sponsor che sostengono l’attività della squadra, rendendo possibile la partecipazione al campionato nazionale.