Aquabike San Marino Campione Italiano e Campione Regione Veneto

Si è appena conclusa l’ultima tappa di campionato italiano a Civitavecchia dove il pilota Lorenzo Bravetti conclude in prima posizione portandosi a casa il titolo di Campione Italiano moto d’acqua Runabout F4 Novice” Sono estremamente soddisfatto di questa stagione” Afferma il Presidente “Siamo cresciuti come Team, abbiamo dimostrato in questa ultima tappa che AQUABIKE SAN MARINO è una realtà forte, conquistando il titolo di campione italiano moto d’acqua ma non solo “ continua il presidente “ abbiamo conquistato un secondo posto con il pilota Walter Nanni nella Runabout F4 veteran affermandosi così vice Campione Italiano nella sua categoria, un secondo posto con il pilota Carlo Pesaresi nella Runabout F2 Endurance, è non dimentichiamoci il pilota Nicola De Giorgi che ha vinto il titolo di Campione Regionale Veneto nella massima categoria Runabout F1 la scorsa settimana” il presidente conclude “questa stagione ci ha portato grandi risultati il Team Sammarinese ha conquistato un posto nello scenario sportivo Italiano, ha lavorato duramente e colgo l’occasione per ringraziare anche il Comune di Rimini la Capitaneria di Porto, tutti gli organi preposti al controllo che ci hanno sempre affiancato. Non per ultimo la Darsena di Rimini dove ci è stata data l’opportunità di impiantare la nostra base logistica.”

Aquabike