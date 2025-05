Aquabike San Marino in trasferta a POREC Croazia

Dal 26 al 28 Aprile a Porec in Croazia si svolgerà la prima gara del Campionato Alpe Adria, competizione internazionale dove la Repubblica di San Marino sarà presente con il Team Aquabike SM. ” Con orgoglio parteciperemo alla nostra prima gara Internazionale con il Pilota Nicola De Giorgi n° 49 in categoria Gp2 e Endurance.” afferma il presidente Nanni Walter. ” Un grande debutto per la motonautica Sammarinese e nel week end successivo (3-5 Maggio ) tutto il Team andrà in trasferta a Napoli per la prima di Campionato Italiano dove nuovi piloti, Alberto Fochesato nella categoria F4 Novice e la figlia Sofia nella giovanile F4 15-18 anni daranno il meglio. Confermiamo la partecipazione al grande evento TUTTAVIA… che SPETTACOLO la Mototerapia a San Marino ( 12-15 Settembre ) esclusivamente dedicato al sociale e in questa edizione la nostra associazione ha aderito al progetto ” Volontariato in Fiera” previsto per sabato 14 Sett. presso piazzale Giovanni Paolo II nelle adiacenze del Multieventi.

Uff. Stampa Aquabike