AQUABIKE San Marino viene premiata per i titoli conquistati nella stagione sportiva 2023 al foro olimpico di Roma.

I piloti Lorenzo Bravetti e Walter Nanni ricevono rispettivamente il primo posto e il secondo posto nelle loro categorie di appartenenza.

Alla cerimonia di premiazione presenti il presidente del CONI Dott.Giovanni Magalo, il presidente FIM Dott. Vincenzo Iaconianni, e il presidente di commissione moto d’acqua Dott.Giorgio Viscione, il quale ha consegnato ai nostri piloti il titolo e medaglia di campioni. “Siamo molto contenti dei risultati ottenuti in questa stagione, la motonautica sammarinese si sta facendo spazio, in uno scenario agonistico di campioni italiani.” Il presidente Nanni continua “ siamo determinati a partecipare alla stagione 2024, con nuovi giovani piloti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, e a rafforzare i nostri attuali piloti per arricchire il medagliere sammarinese” ringraziamo tutti per l’opportunità di crescita e auguriamo BUON NATALE E SERENE FESTE.

Comunicato stampa