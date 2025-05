Arbitri, Youth League: Brest-Bayer Leverkusen agli arbitri di San Marino

Nuova designazione in campo europeo per gli arbitri di San Marino. Michele Beltrano – arbitro FIFA – dirigerà, insieme agli assistenti Cristiano e Zaghini, la sfida di UEFA Youth League tra Brest e Bayer Leverkusen. Il terzo incontro della competizione, rinnovata nel suo format come la UEFA Champions League, si disputerà quest’oggi alle ore 11:00 presso lo stadio Francis-Le-Blé di Brest. Si è inoltre completato, con le gare del 19 ottobre scorso, l’impegno in Bosnia ed Erzegovina di Daniele D’adamo. FIFA Futsal Referee di San Marino, D’adamo è stato coinvolto anche nell’ultima giornata di gare, dirigendo come secondo arbitro Bosnia Erzegovina-Ungheria (0-0), l’incontro che ha decretato le magiare quali vincitrici del Gruppo 2 di Qualificazione ai Mondiali di futsal femminile ospitato a Sarajevo. Straordinari per l’arbitro in quota ASA, che ha assunto il ruolo di terzo arbitro di Norvegia-Bielorussia (4-1).

FSGC | Ufficio Stampa